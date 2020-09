09.09.2020 h 12:56 commenti

Covid, a Prato in ventiquattro ore sedici nuovi contagi

In Toscana sono 12.646 i casi di positività al Coronavirus, 88 in più rispetto a ieri, l'età media è di 39 anni circa, il 69% è risultato asintomatico. Nel territorio pratese i contagiati sono 693

Tornano a salire a Prato i casi di positività al Covid. Nelle ultime 24 ore, come si legge nel bollettino della Regione Toscana, sono stati 16 i tamponi positivi accertati a Prato che portano a 693 i contagiati in tutta la provincia.

In Toscana sono 12.646 i casi di positività al Coronavirus, 88 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media degli 88 casi odierni è di 39 anni circa per quanto riguarda gli stati clinici, il 69% è risultato asintomatico

Delle 88 positività odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n. 80 della Regione Toscana, di cui 1 riferibile a cittadino residente fuori regione. Il 44% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 9.358 (74% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 601.979, 7.137 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.141, +3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 80 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 11 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 86,5 anni, a Massa Carrara e a Livorno.

