01.11.2021 h 13:17 commenti

Covid, a Prato in 24 ore appena sette contagi ma c'è un decesso

L'incidenza settimanale si conferma la più bassa di tutta la Toscana. Purtroppo è stata segnalata la vittima numero 645 in provincia da quando è iniziata la pandemia

Prato si conferma anche oggi la provincia toscana con la minore incidenza settimanale di casi Covid ogni centomila abitanti ma, purtroppo, viene segnalato un nuovo decesso, che porta il totale da inizio pandemia a 645 vittime. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati invece 7, uno dei numeri più bassi delle ultime settimane.

In Toscana i casi di positività al Coronavirus sono invece 204 con un totale di quattro vittime (due uomini e altrettante donne con età media di poco inferiore agli 86 anni). Poco meno di 11mila i tamponi analizzati con il tasso di positività all'1,9% che sale al 5,1% con le sole prime diagnosi. Salgono i ricoverati negli ospedali della regione che sono 283 (13 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili).