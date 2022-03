21.03.2022 h 13:24 commenti

Covid, a Prato i nuovi contagi scendono sotto quota cento ma a fronte di un terzo dei test

Nessun decesso segnalato dal bollettino regionale per la provincia pratese. In Toscana sono 21 con un'età media di quasi 85 anni

Nessun decesso e nuovi contagi scesi a quasi un terzo di ieri. Sono 79 contro i 200 di ieri. E' quanto emerge per Prato e provincia dal bollettino regionale diffuso dalla Regione sul Covid relativo alle ultime 24 ore. Anche a livello toscano il numero dei nuovi casi diminuisce, 2.105 contro i 4.577 di ieri, ma va detto che come spesso accade nel fine settimana e in particolare la domenica, il numero dei tamponi effettuati è inferiore di oltre la metà: 11.889 test contro i 27.063 di ieri. L'età media dei 2.105 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa. Il tasso di positività è a 16,91%.

In Toscana i nuovi decessi sono ben 21: 7 uomini e 14 donne con un'età media di 84,5 anni. Riguardo alla provincia di residenza otto sono di Firenze, cinque di Pisa, due di Arezzo, uno di Livorno e altrettanto di Siena, di Pistoia, di Massa Carrara e di Lucca. Un altro veniva da fuori Toscana.

Continua a crescere il numero dei ricoverati ma il dato potrebbe essere influenzato anche dal fatto che la domenica si effettuano poche dimissioni. I ricoverati sono 769, ossia 28 in più rispetto a ieri, di cui 33 in terapia intensiva, 4 in più.

A Prato risultano ricoverate 46 persone al Santo Stefano di cui 3 in terapia intensiva: al Creaf i letti occupati sono 8 su 20 mentre la Melagrana è al completo con 44 letti occupati su 44.