Covid, a Prato i nuovi contagi salgono ma non si registrano decessi. No vax la quasi totalità dei ricoveri

Con i casi di oggi il numero totale dei contagiati sul territorio supera quota 25mila, pari a circa il 10% della popolazione provinciale

Migliora il quadro del contagio Covid in Toscana mentre la provincia pratese registra un peggioramento rispetto a ieri. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione, oggi i nuovi casi a Prato e provincia sono 71 contro i 57 di ieri. Oggi però non si registrano decessi e il bilancio da inizio pandemia resta fermo a 615 morti.

Con i nuovi contagi di oggi, il totale dei casi registrati a Prato e provincia supera quota 25mila e per la precisione 25.061, circa il 10% della popolazione residente.

In Toscana oggi i nuovi casi sono 491 con un’età media di 39 anni. C’è un solo decesso, un uomo di 56 anni di Arezzo.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 255.531. Oggi sono stati eseguiti 8.243 tamponi molecolari e 11.199 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 5.599 i soggetti testati oggi di cui l'8,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.875, +0,3% rispetto a ieri.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 459 (3 in più rispetto a ieri, 59 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Leggero miglioramento per le strutture pratesi. Al Santo Stefano sono occupati 48 letti su 50 in area medica e sette su otto in terapia intensiva. Al Creaf i pazienti sono 18 su 20 letti attivi.

Da notare che i sette ricoverati in terapia intensiva sono tutti no vax e che negli altri reparti la percentuale è molto alta. Secondo i dati forniti dall'Asl Toscana centro nell'area medica dell'ospedale i non vaccinati contro il Covid sono pari al 72% del totale mentre al Creaf il 95%.











