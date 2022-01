01.01.2022 h 15:13 commenti

Covid, a Prato i nuovi contagi restano sopra quota mille ma anche oggi nessun decesso

Nel 2020 e nel 2021 a Prato e provincia i contagiati sono stati 33.900 e i deceduti 666. In Toscana oggi si registra un rallentamento della curva ma sono stati fatti meno tamponi. In aumento i ricoveri

L’ultimo giorno del 2021 sono stati 1.094 i nuovi contagiati a Prato secondo il bollettino diffuso oggi, 1° gennaio, dalla Regione relativo alle ultime 24 ore. Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi nella nostra provincia. Da inizio pandemia quindi, i pratesi positivi al Covid sono stati 33.900 mentre quelli deceduti 666.Anche in Toscana, come a Prato, il numero dei nuovi contagiati cala rispetto al giorno prima ma va detto che sono stati eseguiti meno tamponi del 30 dicembre. In particolare oggi i nuovi positivi sono 14.994 e derivano dall’esame di 22.991 tamponi molecolari e di 43.732 tamponi antigenici rapidi, complessivamente quasi 9mila in meno di ieri. La percentuale dei positivi sul totale invece, è invariata, il 22,5%. L'età media dei 14.994 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa. Sono invece 22.568 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 88.876, +19,6% rispetto a ieri.Purtroppo, oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 86,8 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 2 a Lucca.In aumento, seppur contenuto, i ricoveri nelle strutture toscane: sono 734 (22 in più rispetto a ieri), di cui 81 in terapia intensiva (5 in più).