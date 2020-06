25.06.2020 h 14:54 commenti

Covid, a Prato finisce la fase di emergenza: ecco tutti i numeri della protezione civile

Oggi il sindaco Biffoni ha firmato l'ordinanza di chiusura del centro operativo comunale della protezione civile aperto dallo scorso 9 marzo

Dopo quasi 4 mesi di intenso lavoro per far fronte all'emergenza Coronavirus, chiude il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile di Prato. Il sindaco Matteo Biffoni ha appena firmato l'ordinanza di chiusura, effettiva da domani sera 26 giugno, che fa calare il sipario su un'esperienza molto complessa, nuova e costantemente in divenire iniziata lo scorso 9 marzo con l'apertura del centro operativo. Di fatto la firma del primo cittadino su quel documento segna la fine dell'emergenza Covid in ambito pratese mentre a livello nazionale lo stato di emergenza è valido fino al 31 luglio, salvo modifiche. E' la prima volta nella storia della protezione civile pratese che il Coc resta aperto così a lungo e coprendo sei ambiti: sanità, volontariato, scuola, servizi al Comune, informazione e assistenza alla popolazione.

E' il momento, quindi, dei sospiri di sollievo, con tutti gli scongiuri del caso, e del bilancio di questi 100 giorni di impegno assoluto, di tensione e paura ma anche di grande cuore. Oltre 220 volontari e 13 associazioni, con l'aiuto di 32 dipendenti comunali e il sostegno di molti privati, hanno messo in piedi un vera e propria macchina da guerra che è riuscita a far fronte alle esigenze più disparate durante il lockdown: dalle mascherine porta a porta (oltre 1 milione), alla consegna di farmaci, dalla raccolta di oltre 60mila euro di donazioni da parte dei cittadini alla distribuzione dei pacchi alimentari per i più bisognosi fino al recupero dei libri o dei computer per gli studenti perché come ha sottolineato il sindaco "la vita è molto più complicata di ciò che prevedono i decreti ministeriali".

L'emergenza è finita, ma l'attenzione resta alta soprattutto verso quelle fasce di popolazione più deboli e vulnerabili. Nei prossimi giorni saranno distribuite altre 55mila mascherine chirurgiche a chi ha più di 70 anni, alle famiglie dove sono presenti disabili e a quelle numerose con difficoltà economiche. Saranno organizzati 17 punti in altrettante sedi di associazioni di volontariato dove chi rientra nei requisiti stabiliti potrà ritirare le mascherine. Maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni. "Questo non è un formale ringraziamento a Sergio Brachi (responsabile del servizio, ndr), ai dipendenti e a tutto il mondo del volontariato. - afferma il sindaco Biffoni - Abbiamo dimostrato di essere bravi, non perfetti ma bravi. E se nel giro di poche ore siamo riusciti con uno schiocco di dita a programmare il ritiro, l'imbustamento e la distribuzione delle mascherine a tutta la città non una ma due volte, è perché c'è un grande lavoro alle spalle di formazione e attenzione. Vorrei che tutta la città ne fosse orgogliosa".

Anche il bollettino odierno della Regione Toscana sui contagi registrati nelle ultime 24 ore fa ben sperare. In Toscana si contano solo due nuovi casi di cui uno a Prato (l'altro è a Grosseto). Zero i decessi.

E.B.