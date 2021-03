20.03.2021 h 15:18 commenti

Covid, a Prato è record di contagi: in 24 ore sono 234. Morte due donne di 56 e 82 anni

Pesante il bilancio della pandemia in provincia alla vigilia delle seconda settimana consecutiva in zona rossa. I nuovi positivi in Toscana sono invece 1.510

Alla vigilia della seconda settimana di zona rossa, la provincia di Prato fa registrare un nuovo record di casi positivi al Covid: nelle ultime 24 ore sono stati infatti 234 i nuovi contagi, 172 dei quali nel capoluogo (gli altri: Cantagallo 1, Carmignano 20, Montemurlo 9, Poggio a Caiano 13, Vaiano 16 e Vernio 3). A questo quadro preoccupante si aggiunge la comunicazione di altri due decessi avvenuti a Prato, con il totale da inizio pandemia che sale a 376. Si tratta di due donne, entrambe straniere, rispettivamente di 56 e 82 anni, che erano ricoverate al Santo Stefano. Va leggermente meglio sul fronte dei ricoveri, anche se i numeri restano alti: ci sono 147 pazienti Covid in area medica al Santo Stefano (su un totale di 160 posti disponibili) e 19 in terapia intensiva (un letto libero). Sono invece tutti occupati i 42 posti a La Melagrana e 39 dei 40 al Centro Pegaso all'ex Creaf. I nuovi positivi al Covid in Toscana sono invece 1.510 (età media 44 anni) su un totale di 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. 18 i decessi: 7 uomini e 11 donne con un'età media di 79 anni. Il tasso dei nuovi positivi è al 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi). Il dato dei nuovi casi è più alto di ieri (erano 1.365) a fronte di un numero di test più alto (erano 23.465) e il tasso dei positivi è superiore (5,82%). In calo i ricoverati negli ospedali della regione che sono 1.664 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 240 in terapia intensiva (6 in meno). Le persone complessivamente guarite sono invece 1.080 in più rispetto a ieri.

