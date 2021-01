17.01.2021 h 14:21 commenti

Covid, a Prato e in Toscana in leggero calo i nuovi casi di positività. In provincia già vaccinate tremila persone

Il bollettino segnala per oggi un solo decesso pratese, mentre a livello regionale i morti sono 15. Prosegue la diminuzione dei ricoveri sia in reparto sia nelle terapie intensive

Si mantiene costante, con una leggera flessione, il numero di nuovi casi di Covid sia a Prato sia in tutta la Toscana: il bollettino della Regione ne segnala, rispettivamente 21 (ieri erano stati 24) e 406 (ieri 436). Cala, invece, fortunatamente il numero di decessi dopo il giorno nero di ieri a Prato con cinque vittime totale, compreso un anziano ospite della rsa Pio istituto Santa Caterina dei Ricci, che è l'unica vittima pratese segnalata oggi dalla Regione. In tutta la Toscana, invece, i decessi conteggiati nel bollettino sono 15 con un'eta media di 87,7 anni. I nuovi contagi in provincia sono 17 nel capoluogo, 3 a Montemurlo e uno a Poggio a Caiano.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti in tutta la regione 9.379 tamponi molecolari e 3.164 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,2% è risultato positivo. Sono invece 4.825 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi, considerati gli 826 in più che sono stati certificati guariti rispetto a ieri, sono così 8.204, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 816 (15 in meno), di cui 118 in terapia intensiva (7 in meno). La situazione delle strutture sanitarie pratesi vede 36 pazienti Covid al Santo Stefano in area medica, sei in terapia intensiva, 41 a La Melagrana, 7 alla palazzina del vecchio ospedale e 19 al Centro Pegaso allestito all'ex Creaf.

Sul fronte della campagna vaccinale, invece, alle 12 di oggi 17 gennaio in Toscana sono state effettuate complessivamente 68.070 vaccinazioni, 3.314 in più rispetto a ieri (+5,1%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. A Prato alla stessa ora erano state vaccinate complessivamente 2.966 persone, 666 delle quali ospiti delle Rsa.