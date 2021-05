20.05.2021 h 13:34 commenti

Covid, a Prato due decessi e 56 nuovi contagi. Non sale l'incidenza settimanale dei casi

Il punto sulla pandemia come si ricava dal bollettino della Regione. In Toscana continua a calare in maniera decisa il numero di persone ricoverate negli ospedali dopo essersi infettate

Ci sono 56 nuovi contagi a Prato secondo quanto si legge nel bollettino della Regione. Un numero di casi in risalita rispetto a ieri ma che non ha ripercussioni sull'incidenza settimanale ogni centomila abitanti, che resta anche oggi al di sotto della quota 150, attestandosi a 137. Purtroppo sono pratesi due dei 15 decessi segnalati in Toscana. Si tratta di una donna di 66 anni e di un uomo di 91. Entrambi erano ricoverati al Santo Stefano. Dopo lo zero di ieri, quindi, torna a salire il numero di vittime del Covid a Prato che, da inizio pandemia, sono stati 573.

Sono invece 559 i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana su 22.045 test tra molecolari e rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,54% (6,9% sulle prime diagnosi).

Prosegue in maniera decisa il calo dei ricoverati negli ospedali della regione che oggi sono 877 (52 in meno rispetto a ieri), di cui 158 in terapia intensiva (12 in meno). Stesso trend anche a Prato dove oggi ci sono 73 pazienti Covid in area medica e 13 in terapia intensiva. Per le cure intermedie restano solo due pazienti alla palazzina dell'ex Med mentre sono 25 al Centro Pegaso e 38 a La Melagrana.