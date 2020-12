06.12.2020 h 14:49 commenti

Covid, a Prato dimezzati i nuovi casi e le vittime rispetto a ieri

Oggi il bollettino della Regione segnala 51 nuovi contagiati e due decessi nella provincia. In tutta la Toscana i dati confermano la frenata dell'epidemia e la situazione sempre meno grave negli ospedali

Sono confortanti i dati sulla situazione dell'epidemia da covid a Prato, come si ricavano dal bollettino della Regione: rispetto a ieri sono dimezzati sia i nuovi casi (51 oggi rispetto ai 106 di ieri) sia le vittime (due contro cinque). Entrambi i decessi sono avvenuti al Santo Stefano, si tratta di un uomo di 74 anni e una donna di 79. I casi di oggi, secondo quanto comunicato dall'Asl Toscana Centro, sono così suddivisi: Carmignano 2, Montemurlo 4, Poggio a Caiano 3, Prato 36, Vaiano 1 e Vernio 5.

A livello di Toscana, invece, restano stabili i nuovi contagi che oggi sono 753, mentre migliora nettamente la situazione dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati in totale 28 (età media 80,7 anni), in calo dai 41 di ieri. I guariti sono invece 2.070 e con loro sale al 70,4% dei casi di guarigione totali da inizio epidemia.

I tamponi eseguiti sono stati 12.142, di cui il 6,2% positivo. Si tratta di poco più di mille tamponi in meno rispetto a ieri. Sono invece 3.808 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono 2.074 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono così 29.199, -4,4% rispetto al giorno prima. Continua il trend positivo negli ospedali: i ricoverati sono 1.612 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 252 in terapia intensiva (9 in meno). Al Santo Stefano ci sono 96 pazienti covid in area medica e 19 in terapia intensiva.