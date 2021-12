01.12.2021 h 14:46 commenti

Covid, a Prato ci sono stati 33 nuovi contagi e nessuna vittima

Il bollettino delle ultime 24 ore emesso dalla Regione sulla pandemia riporta i dati in linea con quelli della scorsa settimana dopo il rialzo di ieri che faceva seguito a due giorni con numeri molto bassi

Sono 33 i nuovi casi di Covid scoperti a Prato nelle ultime 24 ore e nessuna vittima pratese viene segnalata dalla Regione. Dopo il rialzo di ieri, che faceva seguito a due giorni con pochissimi contagi, l'incidenza dei contagi in provincia torna dunque a stazionare intorno alla soglia dei 30 casi giornalieri. I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati invece 559 su 29.418 test di cui 10.536 tamponi molecolari e 18.882 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,90% (6,3% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri c'è un aumento dei nuovi positivi giornalieri rilevati (erano stati 521 il giorno precedente) con un numero di tamponi inferiore (ieri ne erano stati considerati 38.527 totali di cui 9.477 tamponi molecolari e 29.050 test rapidi), quindi anche il tasso dei nuovi positivi aumenta (era 1,35%).

Sono sette i decessi per Covid segnalati nel bollettino regionale. Le ultime vittime (età media 82 anni) sono due delle province di Firenze e Pisa, una a Pistoia, Massa Carrara e Siena. E' arrivato a 7.409 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Di questi 655 erano pratesi.

Calano i ricoverati negli ospedali della regione che sono 307 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in meno). Stabile la situazione a Prato con 18 pazienti Covid al Santo Stefano (quattro dei quali in terapia intensiva) e sei al Pegaso.