Covid, a Prato ci sono stati 13 nuovi contagi e nessuna vittima

Prosegue il trend positivo nei dati legati alla pandemia che va di pari passo con il progressivo svuotamento dei posti letto occupati dai pazienti con Covid negli ospedali della Toscana

La situazione della pandemia da Covid nell'area pratese, ma anche in Toscana, continua a restare ampiamente sotto controllo. Nelle ultime 24 ore sono stati 13 i nuovi contagi registrati in provincia e anche oggi, come fortunatamente avviene da giorni, non sono segnalate vittime pratesi. Il dato, insieme ad un ospedale con sempre meno pazienti Covid, è il miglior termometro per una situazione che induce ad un cauto ottimismo.

Sono stati invece 135 nuovi casi di coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 19.197 tamponi analizzati. Il tasso dei nuovi positivi è 0,70% (2,3% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono diminuiti (erano 162), a fronte di un maggior numero di test (erano 7.745), conseguentemente il tasso di positività è in forte calo (era 2,09%). Sono quattro i nuovi decessi, tutti avvenuti in provincia di Firenze: si tratta di tre uomini e una donna con un'età media di 90,5 anni. I ricoverati negli ospedali toscani sono oggi 232 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). L'età media dei nuovi positivi è di 41 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).