10.05.2021 h 13:51 commenti

Covid a Prato ci sono altre sei vittime, quasi un terzo di quelle segnalate oggi in Toscana

Anche sul fronte dei contagi la provincia resta quella con l'incidenza più alta: i 67 nuovi casi di oggi sono quasi il 15% del totale di quelli registrati nelle ultime 24 ore in tutta la regione

Prato continua ad essere l'area toscana ancora più colpita dal Covid. Il bollettino della Regione emesso oggi 10 maggio segnala in provincia 67 nuovi contagi, in leggero calo rispetto ai 70 di ieri, ma che rappresentano da soli circa il 15% del totale dei 544 nuovi casi accertati in Toscana, dove il calo rispetto a ieri è stato sensibile visto che erano stati 713. E non va meglio sul triste fronte dei decessi dove altri sei pratesi hanno perso la vita dopo essere stati infettati: qui siamo a poco meno di un terzo delle vittime segnalate in Toscana nelle ultime 24 ore, che sono 20.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi).

I ricoverati sono 1.311 (15 in più rispetto a ieri), di cui 205 in terapia intensiva (7 in meno).

seguono aggiornamenti