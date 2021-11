12.11.2021 h 13:03 commenti

Covid, a Prato casi in aumento e un decesso nelle ultime 24 ore

E' quanto segnala il bollettino della Regione. In Toscana i nuovi casi sono 430 e i decessi cinque

Dopo qualche giorno di stabilità con la curva pandemica su numeri basi, a Prato il Covid rialza la testa. Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione segnala 35 nuovi contagi, quasi venti in più rispetto a ieri e un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 649. I contagiati invece salgono a 26.984.

In Toscana i nuovi casi di positività sono 430 ed emergono dall'analisi di 9.334 tamponi molecolari e di 19.168 tamponi antigenici rapidi. L'età media è di 42 anni. Sono invece 9.356 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.127, +2,1% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 285 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 84,4 anni. Uno, come detto, è di Prato.