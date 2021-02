24.02.2021 h 14:27 commenti

Covid, a Prato calano i nuovi contagi ma la Regione segnala altri due decessi

Le positività accertate in provincia nelle ultime 24 ore sono state 50 mentre in Toscana sono state 857. A livello regionale il numero di persone ricoverate in ospedale sale sopra quota mille

Calano a 50, dagli 86 di ieri, i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Prato, dove purtroppo anche per oggi le autorità sanitarie segnalano il decesso di due persone colpite dal Covid con il totale delle vittime da inizio emergenza che sale a 310. Lo si ricava dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Le due vittime pratesi sono una donna di 73 anni e un uomo di 94 che erano ricoverati al Santo Stefano. In ospedale sono invece 57 i pazienti Covid ricoverati in reparto e 15 quelli in terapia intensiva, con 42 posti letto occupati a La Melagrana e 16 al centro pegaso all'ex Creaf.

In Toscana il bilancio è invece di 857 nuovi casi, età media 45 anni, e di altri 17 decessi (totale 4.599 vittime) nelle ultime 24 ore. Inoltre, i ricoverati salgono a quota 1.005 (+22 su a ieri), di cui 163 in terapia intensiva (+4 unità). Crescono di meno i guariti (+0,4%) che con 556 pazienti usciti dal Covid raggiungono un totale di 131.409. Gli attualmente positivi sono oggi 15.405. La maggioranza (14.400) sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi. Ci sono poi 35.435 persone (+1.142 su ieri) isolate in sorveglianza attiva delle Asl per contatti avuti con persone contagiate.