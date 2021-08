18.08.2021 h 15:11 commenti

Covid, a Prato balzo in avanti dei nuovi casi ma nessun decesso

Secondo il bollettino diffuso dall'Asl sono 76, ben oltre la media degli ultimi giorni. Ben 38 sono cinesi e sono concentrati soprattutto nella città di Prato. In tutta la Toscana i nuovi contagiati sono 675 e si registrano due decessi

Impennata di casi Covid nelle ultime 24 ore a Prato. Sono ben 76, 36 in più di ieri e oltre la media dei giorni scorsi. La maggior parte dei casi, 61, sono concentrati sulla città di Prato e ben 38 sono cinesi. E' quanto indicato nel report quotidiano sul contagio Covid dell'Asl Toscana centro che fortunatamente non indica per oggi nessun decesso ne a Prato, come ieri, ne nel resto del territorio di competenza.

Il bollettino della Regione segnala in Toscana 675 nuovi casi per un totale da inizio di epidemia di 263.574. I decessi sono 2: un uomo e una donna con un'età media di 79,5 anni.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 244.446 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.715 tamponi molecolari e 5.059 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 6.527 i soggetti testati oggi di cui il 10,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.168, -0,9% rispetto a ieri.

Continua la crescita dei ricoverati: in Toscana sono 354 (7 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (1 in più). Anche Prato registra incrementi coprendo tutti i letti disponibili in area medica del Santo Stefano, 35 e al Creaf 20. Cosa che implica l'attivazione di nuovi posti in entrambe le strutture. Bene invece la terapia intensiva dove è ricoverata una persona su quattro letti disponibili.