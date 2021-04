16.04.2021 h 14:33 commenti

Covid, a Prato ancora 126 contagi e altre due vittime

La situazione della pandemia in provincia è ancora critica con una media settimanale di 282 casi ogni centomila abitanti

Non accenna a rallentare la crescita di nuovi contagi da Covid per l'area pratese: oggi il bollettino della Regione ne conteggia 126 e ci sono anche due morti a Prato sul totale di 20 segnalati in tutta la Toscana. Con le ultime vittime il totale da inizio pandemia in provincia sale a 472. Cala leggermente, rispetto a ieri, l'incidenza dei nuovi casi ogni centomila abitanti, che si attesta a quota 282, sempre ben al di sopra della soglia di 250 che, a livello regionale, fa scattare la zona rossa. Nel tardo pomeriggio di oggi il governatore Eugenio Giani farà il punto con i sindaci per decidere se prorogare di una settimana le maggiori restrizioni per la provincia di Prato e altri comuni ad alta incidenza, mentre sembra scontato che Firenze tornerà in arancione come il resto della Toscana. Sulla decisione influirà anche la situazione delle strutture sanitarie che oggi, a livello regionale, fa registrare un deciso miglioramento: i ricoverati negli ospedali toscani sono complessivamente 1.835 (84 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (8 in meno). Più tardi l'Asl Toscana Centro fornirà il dettaglio pratese.

I nuovi casi registrati in Toscana sono invece 1.239 su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,01% (14% sulle prime diagnosi). L'età media dei nuovi positivi è di 45 anni circa e complessivamente 24.721 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Le persone dichiarate guarite in Toscana nelle ultime 24 ore, infine, sono 1.449.

seguono aggiornamenti