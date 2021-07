19.07.2021 h 12:38 commenti

Covid, a Prato anche oggi zero decessi. I nuovi contagi sono 25. Il Datini non è più Covid Hotel

In tutta la Toscana sono stati 191 i casi di positività accertati nelle ultime 24 ore. Si registra anche il decesso di un uomo di 70 anni della provincia di Siena

Anche nelle ultime 24 ore non sono stati segnalati decessi per Covid a Prato, mentre in Toscana c'è stata una sola vittima: un uomo di 70 anni, deceduto in provincia di Siena. Sono invece 25 i nuovi contagi accertati nell'area pratese (in leggera diminuzione rispetto ai 30 di ieri) e 191 quelli totali in regione. I dati sono contenuti nel quotidiano bollettino che fa il punto della pandemia. I nuovi casi sono scaturiti dall'analisi di poco più di 4.200 tamponi, con il tasso di positività che sale al 4,53% (9,5% sulle prime diagnosi). I ricoverati negli ospedali toscani sono 90 (8 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (stabili).

Intanto a Prato l'hotel Datini ha cessato di essere un albergo Covid ed è tornato alla normale ospitalità turistica e business. Nei nove mesi in cui la struttura è stata dedicata ad accogliere persone in quarantena, sono stati in tutto 923 gli ospiti.