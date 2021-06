17.06.2021 h 12:00 commenti

Covid, a Prato accertati 10 nuovi contagi e c'è ancora una vittima

Il bollettino della Regione fa il punto sulla pandemia. Per la prima volta da giorni i contagiati nelle 24 ore tornano a doppia cifra pur restando su numeri molto bassi

Torna a salire leggermente, seppur su numeri bassi, la curva del contagio da Covid a Prato. Nelle ultime 24 ore si sono registrati in provincia 10 contagi, facendo tornare la doppia cifra dopo giorni con nuovi casi inferiori alla decina. Purtroppo anche oggi si deve conteggiare una vittima pratese tra le sei totali segnalate dalla Regione per la Toscana. Si tratta del decesso numero 596 nell'area pratese da quando è scoppiata la pandemia ed è una donna di 95 anni che era ricoverata al Santo Stefano.

Sono invece 60 i nuovi casi di coronavirus accertati in Toscana nelle 24 ore su poco più di 14mila test tra tamponi molecolari e rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è quindi 0,43% (1,1% sulle prime diagnosi). Prosegue a buon ritmo lo svuotamento dei reparti Covid negli ospedali toscani. I ricoverati sono oggi 200 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 42 in terapia intensiva (8 in meno). A Prato ci sono 22 pazienti Covid al Santo Stefano, quattro dei quali in terapia intensiva e 32 nei posti di cure intermedie occupati tra La Melagrana e Centro Pegaso.