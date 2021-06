18.06.2021 h 13:07 commenti

Covid, a Prato 8 nuovi casi e nessun decesso. La Toscana da lunedì in zona bianca

Il bollettino della Regione riporta numeri confortanti sull'andamento della pandemia mentre prosegue lo svuotamento dei reparti Covid negli ospedali dove oggi sono ricoverati meno di 200 pazienti

Otto nuovi contagi e nessuna vittima. E' questo il bilancio per oggi nell'area pratese della pandemia Covid, come si ricava dal quotidiano bollettino emesso dalla Regione. Resta dunque molto bassa la curva dei nuovi casi e torna fortunatamente lo zero nella casella dei decessi. In tutta la Toscana, invece, si registrano 67 nuovi casi di positività al coronavirus e 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 79 anni.

In tutta la regione sono stati analizzati 15.496 tamponi tra molecolari e test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,43% (l'1,3% sulle prime diagnosi). Prosegue il trend di svuotamento dei reparti Covid negli ospedali: i ricoverati sono oggi 189 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 37 in terapia intensiva (5 in meno). A Prato ci sono 19 pazienti Covid al Santo Stefano (tre in meno), quattro dei quali in terapia intensiva e 32 nei posti di cure intermedie occupati tra La Melagrana e Centro Pegaso.

Numeri, questi, che hanno portato il governo a decidere l'inserimento della Toscana in zona bianca a partire da lunedì prossimo 21 giugno, con l'abolizione del coprifuoco e la riduzione delle altre restrizioni anticontagio.