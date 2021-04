12.04.2021 h 14:30 commenti

Covid, a Prato 75 nuovi contagi e altre tre vittime. L'incidenza scende verso quota 250

Come avviene nei finesettimana sono stati meno i tamponi processati ma la provincia è sempre più vicina alla soglia che consentirà di tornare in arancione dopo quasi un mese di zona rossa

Continua il trend in discesa dei nuovi contagi da Covid sia in Toscana sia nell'area pratese, complice il minor numero di tamponi fatti, come avviene sempre durante il finesettimana. Purtroppo, però, anche oggi il bollettino della Regione conteggia 30 vittime del Covid (17 uomini e 13 donne con un'età media di 81,1 anni). Di queste tre erano pratesi, portando il totale dei decessi in provincia da inizio emergenza a 455.

Sono invece 75 i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore a Prato. Un numero che fa ben sperare in vista di sabato prossimo, quando scadrà l'ordinanza che pone la provincia in zona rossa. Per poter tornare in arancione è necessario che l'incidenza settimanale sia al di sotto di 250 casi ogni centomila abitanti: a ieri sera Prato era a 260, quindi vicinissima alla soglia limite.

Sono stati invece 715 i casi di positività al coronavirus registrati in Toscana su 10.754 test di cui 8.891 tamponi molecolari e 1.863 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,65% (17,9% sulle prime diagnosi. I ricoverati sono 1.984 (32 in più rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (2 in più). Le persone guarite infine sono 812 in più rispetto a ieri.

seguono aggiornamenti