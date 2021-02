06.02.2021 h 15:05 commenti

Covid, a Prato 67 nuovi contagi mentre superano quota 2.800 le persone vaccinate con entrambe le dosi

Il bollettino della Regione segnala un'altra vittima in provincia che fa salire il totale da inizio pandemia a 292 morti

Sono 67 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati a Prato nelle ultime 24 ore e segnalati nel bollettino della Regione, dove viene indicata anche una vittima pratese tra gli undici decessi attribuiti al Covid: si tratta della donna di 98 anni deceduta al Pio Istituto di cui abbiamo già dato notizia ieri. Rispetto a ieri, quindi, sono il leggero aumento le nuove positività mentre il numero totale di pratesi che hanno perso la vita da inizio pantemia sale a 292.

In Toscana, invece, sono 708 i nuovi contagiati (691 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico), scoperti grazie all'analisi di 10.587 tamponi molecolari e 6.216 tamponi antigenici rapidi, di cui il 4,2% è risultato positivo. Sono invece 7.833 i soggetti testati. Gli attualmente positivi in tutta la regione salgono a 10.265, al netto di 524 guarigioni. I pazienti Covid ricoverati complessivamente sono 752 (4 in più rispetto a ieri), di cui 109 in terapia intensiva (4 in più). E crescono i ricoverati anche a Prato con l'area medica del Santo Stefano che ha 43 pazienti Covid, 11 la terapia intnsiva mentre sono 42 alle cure intermedie della Melagrana e 19 all'ex Creaf.

Sul fronte della campagna vaccinale anti-Covid, invece, alle 15 sono state somministrate 147.728 dosi di vaccino con 65.957 persone che, avendo ricevuto anche la seconda dose, possono considerarsi immunizzate. A Prato sono invece 2.804 le persone vaccinate con entrambe le dosi e 3.753 quelle che hanno ricevuto solo la prima dose.