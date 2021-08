26.08.2021 h 13:56 commenti

Covid, a Prato 63 nuovi casi e nessun decesso. Ricoveri in aumento in Toscana

Rispetto a ieri la situazione pratese migliora sia sotto il profilo dei contagi che dei decessi ma Prato resta la seconda provincia toscana per tasso di mortalità

Sono 63 i nuovi casi Covid registrati a Prato e provincia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Sono 16 in meno di quelli registrati ieri. Migliora anche il fronte dei decessi: dopo i tre di ieri che hanno interrotto una tregua di molti giorni, oggi si torna allo zero. Il bilancio da inizio pandemia è quindi fermo a 612 decessi, ma Prato si conferma la seconda provincia toscana per tasso di mortalità dopo Massa e prima di Grosseto.

Vediamo la situazione in tutta la Toscana che è sostanzialmente stabile rispetto a ieri. I nuovi casi sono 677 in più rispetto a ieri e portano a 268.653 il totale da inizio della pandemia.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 249.906 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.945 tamponi molecolari e 4.699 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 6.428 i soggetti testati oggi di cui il 10,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.752, -0,7% rispetto a ieri. Oggi si registrano due nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 61,5 anni (a Firenze e Pistoia).

Cresce la pressione sugli ospedali. I ricoverati sono 440 (21 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (3 in più). Al Santo Stefano sono occupati tutti i 43 letti d'area Covid mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 5 su 6 letti dedicati. Anche al Creaf nessuno dei 22 letti attivati è libero.