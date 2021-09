10.09.2021 h 12:26 commenti

Covid, a Prato 55 i contagi nelle ultime 24 ore. Resta alta l'incidenza

La provincia risulta tra le più colpite in Italia per numero di casi ogni centomila abitanti. Per fortuna anche oggi non sono segnalati decessi in tutta l'area pratese

Nessuno dei tre decessi per Covid segnalati oggi dalla Regione è pratese. Le vittime, due uomini e una donna con un'età media di 79,7 anni, erano di Firenze, Pistoia e Arezzo. Resta invece alta la curva dei contagi che nelle ultime 24 ore sono stati 55 con la provincia di Prato che è la sesta in Italia per incidenza settimanale ogni centomila abitanti. Sono invece 423 i nuovi casi positivi in Toscana che portano a 275.933 i casi registrati dall'inizio della pandemia. L'età media dei nuovi positivi è di 39 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). I contagi sono stati trovati dall'analisi di 7.476 tamponi molecolari e 9.571 tamponi antigenici rapidi, con il tasso di positività al 2,5%, che sale al 6,9% per le prime diagnosi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani calano: oggi sono complessivamente 442 (6 in meno rispetto a ieri), 57 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno). A Prato ci sono 57 pazienti Covid in area medica e 7 in terapia intensiva al Santo Stefano, mentre sono 16 quelli ricoverati al Centro Pegaso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus