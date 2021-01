31.01.2021 h 13:15 commenti

Covid, a Prato 40 nuove positività. Sono invece più di 1.600 i pratesi che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino

Il bollettino della Regione non segnala nuovi decessi in provincia, mentre in Toscana sono stati complessivamente sei le vittime. I tamponi analizzati a livello regionale sono stati 10.229 molecolari e 3.657 antigenici rapidi

Sono 40 i nuovi contagi segnalati a Prato e provincia per oggi dal bollettino della Regione dove, per fortuna, non viene indicato nessun decesso pratese, mentre quelli in tutta la Toscana sono 8 (2 uomini e 6 donne con un'età media di 84,8 anni). I nuovi casi sono 35 a Prato e uno ciascuno a Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio.

Al Santo Stefano sono occupati 28 posti su 50 di area medica e 4 su 20 in terapia intensiva. Il centro La Melagrana è al gran completo con 42 posti occupati su 42 mentre all'ex Creaf i ricoveri sono 19 su 23 letti.

In Toscana le nuove positività al Coronavirus sono state 510 (507 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). Scaturiti dall'analisi di 10.229 tamponi molecolari e 3.657 tamponi antigenici rapidi, con il 3,7% che è risultato positivo. Sono invece 7.194 i soggetti testati. Gli attualmente positivi sono oggi 9.175, +1% rispetto a ieri, con 410 persone dichiarate guarite. I ricoverati sono 744 (1 in più rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (1 in più).

VACCINI - Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 118.251 vaccinazioni, 4.615 in più rispetto a ieri. A Prato sono state 3.493 le persone che hanno ricevuto la prima dose e 1.638 quelle che hanno avuto anche il richiamo e che possono quindi considerarsi immunizzate.