Covid, a Prato 38 nuovi casi e un decesso. In Toscana e in città ricoveri in aumento

In tutta la regione i nuovi casi sono 527 con un'età media di 35 anni. Tre i decessi di cui uno di Prato. Si tratta di un uomo di 67 anni

Trentotto nuovi casi, 20 in meno di Ferragosto, ma un decesso. E' il quadro Covid odierno di Prato e provincia disegnato dal bollettino diffuso dalla Regione dove si registrano 527 nuovi contagi che portano il totale da inizio pandemia a 262.503 positivi mentre nella provincia pratese sono 23.944. I nuovi casi toscani, che hanno un'età media di 35 anni, sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore in Toscana si sono registrati tre morti (due uomini e una donna) con un'età media di 76,3 anni. Come detto uno è di Prato che aggrava il bilancio provinciale portandolo a 608 decessi. Si tratta di un uomo di 67 anni di Prato morto al Santo Stefano.

In Toscana i guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 243.162 (92,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.901 tamponi molecolari e 986 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9% è risultato positivo. Sono invece 2.673 i soggetti testati oggi di cui il 19,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.388, +0,1% rispetto a ieri.

In aumento i ricoverati. In tutta la Toscana sono 334 (14 in più rispetto a ieri), di cui 37 in terapia intensiva (4 in più). A Prato i ricoverati al Santo Stefano sono 28 su 29 letti in area medica e 3 su 10 in terapia intensiva. Al centro Pegaso allestito nell'ex Creaf i letti occupati sono 19 su 20.