Covid, a Prato 37 nuovi casi e anche oggi nessun decesso

Leggerissimo peggioramento rispetto a ieri secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione. In Toscana i decessi sono sei

Trentasette nuovi casi e nessun decesso. E' quanto registrato oggi a Prato e provincia dal bollettino Covid diffuso dalla Regione in Toscana. Rispetto a ieri, quindi il quadro peggiora ma solo di poche unità. Da inizio pandemia i contagiati salgono quindi a 27.499 mentre il bilancio dei decessi è fermo a 655.

In Toscana nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 615 con un'età media di 40 anni di circa e i decessi 6. Si tratta di 2 uomini e 4 donne con un'età media di 82,3 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Siena, 1 fuori Toscana).

Oggi sono stati eseguiti 10.863 tamponi molecolari e 24.332 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,7% è risultato positivo. Sono invece 9.791 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.410, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 298 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in più).

Si registra un lieve miglioramento rispetto a ieri nelle strutture pratesi. Al Santo Stefano i ricoverati sono 14 su 24 letti attivi nell'area covid e 4 su 6 posti totali in terapia intensiva. Al Creaf i ricoveri sono 4 su una disponibilità totale di 20 posti.