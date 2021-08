23.08.2021 h 13:06 commenti

Covid, a Prato 36 nuovi casi. Anche oggi nessun decesso

Rallentamento anche in tutta la Toscana con 434 nuovi casi. I decessi sono tre con un'età media di 65 anni

Trentasei nuovi contagi Covid e nessun decesso. Ecco il quadro di Prato e provincia registrato nelle ultime 24 ore dal bollettino regionale. Numeri appena più alti di ieri quando si è registrato un deciso dimezzamento e che confermano un abbassamento della curva epidemiologica rispetto alla scorsa settimana. Con i 36 casi di oggi il totale pratese da inizio pandemia sale a 24.319 unità mentre il bilancio dei decessi è fermo, da giorni, a 609.

Anche in tutta la Toscana la curva decresce. I nuovi casi sono 434 più di ieri per un totale da inizio epidemia di 266.785 positivi. L'età media è di 35 anni circa. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 247.610 (92,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.258 tamponi molecolari e 1.325 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,6% è risultato positivo. Sono invece 2.992 i soggetti testati oggi, di cui il 14,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.197, -0,6% rispetto a ieri. I nuovi decessi sono tre nuovi: due uomini e una donna con un'età media di 65 anni.

I ricoverati sono 407 (15 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (2 in meno).