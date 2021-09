24.09.2021 h 12:03 commenti

Covid, a Prato 29 contagi e nessuna vittima. Calano i pazienti ricoverati negli ospedali

Numeri stabili nel bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia. Nell'area pratese scende l'incidenza dei nuovi casi settimanali ogni centomila abitanti

Resta stabile la situazione del Covid a Prato dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 nuovi contagi, appena uno in più rispetto al giorno precedente. Diminuisce, di conseguenza, anche l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti, che aveva fatto salire la provincia di Prato i vertici nazionali.

E per fortuna anche oggi non vengono segnalate vittime pratesi, mentre ce ne sono state due in Toscana: un uomo e una donna con età media di 82 anni e mezzo. Sono invece 334 i nuovi casi complessivi della regione, scaturiti dall'analisi di 7.945 tamponi molecolari e 8.809 antigenici rapidi. Il tasso di positività è al 2% (5,5% se consideriamo solo le prime diagnosi). L'età media dei 334 nuovi positivi è di 42 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

Continua il calo di ricoverati negli ospedali toscani che sono 348 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in meno). A Prato ci sono 62 pazienti Covid al Santo Stefano, 8 dei quali in terapia intensiva, e altri 16 pazienti alle cure intermedie del Centro Pegaso.