27.10.2020 h 15:20 commenti

Covid, ancora una giornata nera per Prato: 205 nuovi casi e due decessi

In tutta la Toscana i morti sono 15 e i nuovi positivi sono 1.290. Stabile la situazione dei posti letto al Santo Stefano. Alle medie Convenevole una classe e tre docenti in quarantena fino al 4 novembre

Ancora una giornata da bollino nero per Prato sul fronte dei nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono 205 in più e si registrano anche due morti sui 15 totali contati in Toscana in base al bollettino regionale. Sale quindi a 62 il totale dei decessi a Prato e provincia, mentre in tutta la regione sono 1.290. Si tratta di una ottantenne e di un ultranovantenne, entrambi ricoverati in ospedale. Sempre al Santo Stefano è morta un'altra anziana, ultraottantenne, ma residente a San Miniato.

E a proposito dell'ospedale, la situazione dei posti letto occupati da pazienti Covid al Santo Stefano è sostanzialmente stabile: come ieri sono 70 (64 nelle Medicine e 6 in Malattie infettive) mentre in terapia intensiva crescono di due unità passando da 12 a 14.

In tutta la Regione i nuovi positivi al Coronavirus sono 1.823 (1.515 identificati in corso di tracciamento e 308 da attività di screening) su un totale di 35.284 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 5,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.823 casi odierni è di 44 anni circa. Questi numeri così alti sul fronte dei nuovi positivi a Prato, sono legati al recupero del tempo perso la scorsa settimana quando si è verificata una semiparalisi del processamento dei tamponi a causa della mancanza del materiale per effettuare l'analisi dei campioni prelevati. Nel dettaglio dei 205 nuovi casi, 155 sono a Prato, 23 a Montemurlo, 11 a Vaiano, 10 a Carmignano, 4 a Poggio e 2 a Vernio. Rispetto a ieri diminuisce il numero dei minorenni che è poco di più di una decina.

Complessivamente, 20.117 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.630 in più rispetto a ieri, più 8,8%). Sono 24.199 (1.605 in più rispetto a ieri, più 7,1%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate di cui 9.775 dell'Asl Centro 9.775.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 923 (34 in più rispetto a ieri, più 3,8%), 119 in terapia intensiva (9 in più rispetto a ieri, più 8,2%).

Le persone complessivamente guarite sono 12.954 (144 in più rispetto a ieri, più 1,1%).

Torniamo a Prato perchè alle scuole medie Convenevole si registra un incremento di casi positivi. Sono dunque in quarantena fino al 5 novembre una classe terza e tre docenti che presentano sintomi influenzali ma che non risultano al momento positivi. La quarantena si interrompe il 1° novembre compreso per chi effettua il tampone e l'esito è negativo.

Un'altra terza oggi è stata a casa per permettere le operazioni di sanificazione straordinaria degli spazi interessati, a seguito della presenza di un'alunna positiva (comunicato lunedì sera) e in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'Asl.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE RSA

Nella giornata di ieri sono rientrati i tamponi effettuati la scorsa settimana a Villa Niccolini. Su 79 ospiti sono risultati positivi in 22 di cui 15 in struttura e 7 ricoverati in ospedale (tra questi ultimi si è registrato un decesso nei giorni scorsi). Tra gli operatori invece 48 sono negativi e 9 positivi.

Per quanto riguarda le altre rsa, i tamponi arrivati fino a oggi sono tutti negativi. Dinque al momento gli unici focolai presenti nel territorio provinciale sono quelli di Villa Amelia e di Villa Niccolini.