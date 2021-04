11.04.2021 h 14:37 commenti

Covid: a Prato 100 nuovi positivi e due vittime. Scende l'incidenza ma resta ancora da zona rossa

Con 287 casi su 100mila abitanti la provincia resta la terza in Italia ma si avvicina la quota 250 che farebbe venire meno le maggiori restrizioni

Sono cento i nuovi casi di contagio da Covid a Prato e due le vittime segnalate dalla Regione nel consueto bollettino quotidiano che fa il punto sulla pandemia. I decessi riguardano una donna di Carmignano di 81 anni e un uomo di Prato di 87, entrambi erano ricoverati al Santo Stefano. Numeri in miglioramento rispetto a ieri ma ancora alti, al di sopra di quella che è la quota necessaria ad uscire dalla zona rossa, che scatta automaticamente quando l'incidenza dei contagi nella provincia è superiore ai 250 casi ogni 100mila abitanti. A stamani Prato era a quota 287, terza provincia in Italia per la maggiore incidenza dopo Aosta e Taranto. Anche oggi circa un quinto dei nuovi contagiati sono cittadini di origine cinese.

In Toscana sono invece 1.222 i nuovi casi con i guariti che crescono di 1.346 unità portando il totale a quota 175.788 (84% dei casi totali). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 16.293 tamponi molecolari e 6.221 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo con il tasso che sale al 15,1% con le prime diagnosi. I ricoverati sono 1.952 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 284 in terapia intensiva (2 in meno). A Prato resta abbastanza critica la situazione delle strutture sanitarie: al Santo Stefano sono sempre tutti occupati i 176 posti riservati ai pazienti Covid nell'area medica mentre in terapia intensiva resta libero un solo letto dei 20 disponibili. Per quanto riguarda le cure intermedie sono occupati 40 posti su 42 a La Melagrana, 51 su 53 al Centro Pegaso allìex Creaf e 21 su 23 alla Palazzina del vecchio ospedale. Oggi si registrano 30 nuovi decessi, compresi i due pratesi: si tratta di 20 uomini e 10 donne con un'età media di 81,1 anni.