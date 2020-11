02.11.2020 h 19:22 commenti

Covid, a Montemurlo sindaco e giunta in isolamento. A Prato casi positivi in alcuni uffici

Calamai e la sua squadra sono a caso a seguito della positività di uno stretto collaboratore dello staff

Il Covid non risparmia le amministrazioni comunali, che si tratti di dipendenti o di politici. Oggi tocca a Montemurlo. Il sindaco Simone Calamai e tutta la giunta sono a caso in isolamento a seguito della positività di un dipendente, stretto collaboratore dello staff. "Abbiamo sempre rispettato tutte le norme di sicurezza, il distanziamento sociale, l'uso scrupoloso della mascherina, l'aerazione dei locali di lavoro. - precisa il sindaco Calamai - Sono quindi tranquillo del fatto che tutti protocolli sanitari sono stati rispettati, ma ho ritenuto giusto, per estrema cautela e responsabilità pormi in auto isolamento. Stessa cosa per gli assessori delle mia giunta che avevano avuto contatti con la persona positiva".