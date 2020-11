30.11.2020 h 15:09 commenti

Covid, 88 nuovi casi e un decesso a Prato. La pandemia rallenta e cresce il numero dei guariti

La Toscana torna di nuovo sotto quota mille nuovi contagiati, anche se a fronte di un calo nei tamponi eseguiti. La situazione negli ospedali non preoccupa più e si conferma il trend discendente nei ricoveri

Restano sempre sotto quota 100 i nuovi casi di covid a Prato anche se gli 88 in più segnalati nel bollettino della Regione fanno risalire il numero rispetto ai giorni scorsi. Sul fronte dei decessi, invece, oggi ne viene segnalato solo uno a Prato, una donna di 91 anni deceduta al Santo Stefano, in netta diminuzione rispetto alle medie dell'ultimo periodo. Riguardo la distribuzione sul territorio dei nuovi casi, l'Asl Toscana centro segnala a Cantagallo 2 contagi, a Carmignano e Montemurlo 4, uno a Poggio a Caiano, a Prato 74, a Vaiano 2 e uno a Vernio. Migliora la situazione del Santo Stefano che oggi ha un paziente covid in meno ricoverato sia nell'area dedicata (occupati 101 letti) sia in terapia intensiva (22 posti a fronte di 32 disponibili). Vista la situazione è stata anche ridotta la capienza dell'area covid che nel momento di massima emergenza era arrivata a 148 posti. Tutti occupati, invece, i letti alla Melagrana a Narnali (42) e alla Palazzina Ovest dell'ex ospedale (36) dove sono ricoverati i pazienti con sintomi più leggeri.

La Toscana torna invece sotto i mille casi giornalieri di positività al coronavirus. oggi sono 893 (506 identificati in corso di tracciamento e 387 da attività di screening). Questo a fronte di una diminuzione nel numeo di tamponi eseguiti che sono stati 10.383 in più rispetto a ieri, di cui l’8,6% positivo. Si tratta di circa 4mila tamponi in meno rispetto a ieri, come spesso acade durante il week end. Sono invece 3.742 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 23,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono 1.027 tamponi antigenici.

Continua fortunatamente a crescere a velocità doppia il numero dei guariti che oggi sono 2.371 e raggiungono il 56,8% dei casi totali. Gli attualmente positivi scendono così a 42.026, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.862 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (stabili). Si registrano in totale 40 nuovi decessi in Toscana: 28 uomini e 12 donne con un'età media di 82,7 anni.