13.05.2021 h 14:24 commenti

Covid, 86 nuovi contagi e altre cinque vittime a Prato. Risale l'incidenza settimanale

La provincia continua ad essere quella più colpita d'Italia. I decessi da inizio pandemia arrivano a 559 e in Toscana solo Massa Carrara ha un tasso di mortalità più alto

Sono 86 i nuovi contagi da Covid accertati a Prato nelle ultime 24 ore, mentre al triste elenco dei decessi si aggiungono altre cinque vittime con il totale da inizio pandemia che sale a 559. Questo quanto si ricava dal bollettino della Regione che segnala, a livello di tutta la Toscana, 651 nuovi casi e 21 decessi.

I numeri certificano come l'area pratese, seppure in un trend di decrescita della curva, sia sempre quella più colpita d'Italia. Oggi l'incidenza di casi settimanali ogni centomila abitanti risale a 211 dai 207 di ieri e Prato resta l'unica provincia italiana sopra la soglia dei 200 casi. Non va meglio sul fronte della mortalità dove la provincia pratese in Toscana è seconda solo a quella di Massa Carrara per tasso di decessi, tenuto conto però che la provincia apuana fu particolarmente colpita durante la prima ondata. Tornando ai dati comunicati oggi da Asl e Regione, le cinque vittime pratesi sono una donna di Carmignano di 77 anni morta a casa e quattro pratesi deceduti al Santo Stefano: una donna di 70 anni e tre uomini di 66, 73 e 77 anni. Alcuni di questi decessi risalgono ai giorni scorsi ma ancora non erano stati conteggiati.

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati analizzati 23.271 tamponi tra molecolari e rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (7,7% sulle prime diagnosi). I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.165 (37 in meno rispetto a ieri), di cui 187 in terapia intensiva (1 in meno). A Prato ci sono 101 pazienti Covid ricoverati in area medica al Santo Stefano e 13 in terapia intensiva (rispetto a ieri rispettivamente due in più e tre in meno). I ricoveri alle cure intermedia, invece, sono 12 alla palazzina del vecchio ospedale, 43 al Centro Pegaso e 42 a La Melagrana.