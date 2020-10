12.10.2020 h 16:56 commenti

Covid, 70 nuovi casi a Prato: undici sono del focolaio di Villa Amelia. Positivi anche sette studenti

In totale nella rsa delle Badie risultano contagiati 31 ospiti e 20 operatori. Altre positività legate anche all'evento privato che si è trasformato in un cluster. In Toscana crescono i ricoveri negli ospedali

Torna a salire il numero dei contagiati dal Covid 19 a Prato. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione, sono stati 70 in più i pratesi che sono stati infettati dal coronavirus. Il totale da inizio epidemia in provincia sale così a 1.294 casi. Dei nuovi casi undici sono riferibili al focolaio nella rsa Villa Amelia con altri quattro anziani ospiti e sette operatori che sono risultati positivi. Il totale dei contagiati nella struttura delle Badie, quindi, sale a 31 ospiti (tre ricoverati in ospedale, cinque trasferiti a Villa Donatello e gli altri in isolamento nella struttura) e 20 operatori. Nella rsa è scattato il protocollo Girot con l'Asl che ha inviato suo personale per sostituire gli operatori positivi al Covid. Ci sono poi altri casi legati all'evento privato, un matrimonio, che aveva già fatto accertare la positività di 6 persone. Sta proseguendo il tracciamento tra i partecipanti, nel frattempo messi in isolamento. Mentre i minori in età scolare risultati positivi oggi sono sette con età dai 2 ai 16 anni. L'Asl sta facendo le indagini epidemiologiche e poi deciderà su eventali quarantene per le classi frequentate dai ragazzi. Ci sono poi i primi casi nei centri per disabili ( LEGGI ).

In Toscana, invece, i nuovi casi di positività sono 466 in più rispetto a ieri (335 identificati in corso di tracciamento e 131 da attività di screening). I tamponi eseguiti cono stati 8.958. Sono 6.220 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo.

L'età media è di 43 anni circa. Si tratta in gran parte di soggetti asintomatici o con pochi sinotmi, però nelle ultime 24 ore è cresciuto il numero di pazienti ricoverati con il Covid: in totale negli ospedali toscani sono 245 (28 in più rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (9 in più). Oggi si registrano purtroppo sei nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne, residenti a Firenze e Massa Carrara, con un'età media di 81,5 anni.