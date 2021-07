13.07.2021 h 13:22 commenti

Covid, 5 nuovi contagi nell'area pratese. In Toscana 65 casi, età media sempre più bassa: 32 anni

Il tasso di positività, esclusi i test di controllo, è all'1,6 per cento. Ricoveri ancora in calo. Una vittima nelle ultime 24 ore. Da inizio epidemia, oltre 245mila i casi a livello reginale e quasi 22.700 a livello provinciale

Dei 65 nuovi casi di coronavirus accertati in Toscana nelle ultime 24, cinque sono pratesi. Lo dice il bollettino diffuso dalla Regione oggi, martedì 13 luglio, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia che fino a ora conta 245.079 contagi su scala regionale e 22.687 su scala provinciale con Prato che è prima in Toscana per incidenza di positivi: 8.860 ogni 100mila abitanti.

I nuovi casi – età media sempre più bassa, 32 anni – sono emersi dall'analisi di poco meno di 7mila tamponi tra molecolari e rapidi: il tasso di positività, esclusi i controlli, è all'1,6 per cento. In tutta la Toscana si registra un decesso, quello di un uomo di 61 anni residente a Grosseto. 6.892, complessivamente, i morti in Toscana: un dato che fa della regione la dodicesima in Italia per tasso di mortalità. Nella provincia di Prato le vittime, fino ad ora, sono state 602.

Migliora ancora la situazione negli ospedali: sono 57 i pazienti ricoverati nei reparti Covid e 15 nelle terapie intensive. Rispetto a ieri, facendo una somma, sono 8 in meno i posti letto occupati.

Questa la situazione a Prato: 3 letti su 10 occupati nel reparto ordinario, 2 su 10 in terapia intensiva; al Centro Pegaso, su 10 letti disponibili, c'è un solo ricoverato.

Ad oggi sono 1.468 in Toscana i positivi, 1.396 dei quali in isolamento a casa perché senza sintomi o con sintomi che non richiedono cure ospedaliere; in isolamento, poi, altre 7.192 persone che hanno avuto contatti con pazienti contagiati.







