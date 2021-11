04.11.2021 h 13:26 commenti

Covid, 36 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore nell'area pratese

In Toscana 385 nuove positività e un morto. Oltre 30mila i tamponi analizzati tra molecolari e rapidi. 300 i letti occupati da pazienti Covid negli ospedali della regione

Sono 36 i nuovi contagi da coronavirus nell'area pratese nelle ultime 24 ore. E' quanto riporta il bollettino diffuso oggi, giovedì 4 novembre, dalla Regione che indica 385 nuovi casi e un decesso in Toscana (la vittima viveva a Firenze). Circa 30mila i tamponi che sono stati analizzati con un tasso di positività, esclusi i controlli, del 4,3 per cento. Dall'inizio della pandemia, sono 26.783 i casi di positività nell'area pratese e 290.706 in tutta la regione; sul fronte dei decessi, se ne contano 646 nella provincia di Prato e 7.298 in Toscana.

I pazienti ricoverati negli ospedali toscani sono 300, tre in più rispetto a ieri. Dei trecento letti occupati, 26 sono nelle terapie intensive.



