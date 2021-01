20.01.2021 h 16:25 commenti

Covid, 3 morti e 24 nuovi contagi: il bilancio nella provincia di Prato

Il numero dei decessi sale a 283, quello delle positività a 10.970. Casi in aumento in Toscana: 443, emersi dall'analisi di quasi 20mila tamponi tra molecolari e rapidi. I decessi sono 18: età media delle vittime 82 anni

Altri tre morti per coronavirus nella provincia di Prato: una donna di 101 anni deceduta all'ospedale Santo Stefano proveniente dalla rsa Pio istituto Santa Caterina de' Ricci, e due uomini di 83 e 84 anni, il primo di Carmignano, morto nella sua abitazione, il secondo di Prato, deceduto nella struttura La Melagrana dove era ricoverato. I nuovi casi sono invece 24, in salita rispetto agli ultimi giorni. Il numero delle vittime nell'area pratese sale a 283, quello dei contagi a 10.970

Anche nel resto della Toscana in aumento i nuovi casi: 443. I decessi sono invece 18. Le ultime vittime sono 13 uomini e 5 donne con un'età media di 82 anni. Il numero delle positività a livello regionale si avvia verso quota 130mila, quello delle morti ha superato quota 4mila assestandosi per la precisione a 4.038.

Sono 10.180 i tamponi molecolari e più di 9.300 quelli rapidi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività, se si escludono i controlli, dell'8,2 per cento.

Deciso passo indietro del numero dei ricoveri: negli ospedali toscani ci sono 809 pazienti, 27 in meno rispetto a ieri; degli 809, sono 113 quelli in terapia intensiva. A Prato, al Santo Stefano, sono ricoverati per coronavirus 40 pazienti, 8 dei quali in terapia intensiva; altri 47 sono divisi tra il vecchio ospedale e il centro La Melagrana, mentre al Pegaso in via Galcianese risultano occupati tutti e venti i letti.

Le guarigioni sono state 398 e così i toscani che hanno superato il coronavirus diventano quasi 117mila.

Per quanto riguarda i vaccini, le dosi somministrate nelle ultime 24 ore sono state 1.423 con il bilancio complessivo, ad oggi, che sfiora quota 73mila, il 78 per cento di quelle consegnate in Toscana.





