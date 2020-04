03.04.2020 h 09:43 commenti

Covid-19, vaccinazioni sospese dal 6 al 30 aprile. Tre le eccezioni

Garantiti i vaccini a categorie a rischio, bambini sotto i 24 mesi e donne in gravidanza. Per queste categorie c'è un numero di telefono dedicato per prendere appuntamento

L’attività di vaccinazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 è stata riorganizzata. Nel periodo dal 6 al 30 aprile sono annullati tutti gli appuntamenti già prenotati per vaccinazione in tutte le sedi dell’area pratese. Lo sportello per le vaccinazioni resterà chiuso al pubblico. Sono garantite le vaccinazioni a: bambini con età inferiore a due anni, categorie a rischio previste dalla normativa vigente in materia, donne in gravidanza. In questo periodo, le persone che rientrano nelle categorie indicate, possono telefonare al numero dedicato 0574 805318 dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 11 per programmare un nuovo appuntamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus