11.04.2020 h 18:11 commenti

Covid-19, tornano a crescere i contagi a Prato ma nelle ultime 24 ore nessun decesso

Il bollettino inviato alla protezione civile parla di 13 nuove positività in provincia. L'Asl Toscana Centro invece ne conteggia ben 20: 13 a Prato, 3 a Carmignano e Montemurlo e 1 a Vaiano

Tornano a salire i casi di positività al Covid-19 in provincia di Prato, almeno stando ai dati comunicati dalla Regione alla protezione civile, nel consueto bollettino del pomeriggio. Il conteggio indica infatti a Prato un totale di 370 casi, 13 in più di ieri, quando invece l'aumento sulla giornata precedente era stato di appena 2 casi. Ancora più pesante il bilancio fatto in serata dall'Asl, con il suo bollettino che offre sempre numeri diversi: in questo caso i nuovi contagi sono 20 (13 a Prato, 3 a Carmignano e Montemurlo e 1 a Vaiano). Per fortuna, però, nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi a Prato e provincia.

Nel bollettino la Regione indica un totale di 13 decessi in Toscana, sette dei quali nel territorio dell'Asl Toscana Centro senza fornire il dettaglio diviso per province. L'Asl dà conto invece di sei decessi, tre a Firenze e altrettanti a Pistoia.

Il problema dei dati discordanti tra Regione e Asl, che rende ogni giorno confuso e difficile tracciare il quadro della situazione, forse ha trovato soluzione. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha infatti deciso di istituire una struttura speciale preposta alla trasmissione dei dati relativi al Covid 19. La struttura sarà coordinata dalla dottoressa Carla Rizzuti, dell’assessorato al diritto alla Salute della Regione Toscana, che ne curerà l'organizzazione.

La decisione è stata presa dal presidente Rossi in qualità di Autorità regionale di Protezione civile e segna un punto di svolta nella procedura di acquisizione e e trasmissione delle informazioni al Dipartimento nazionale con lo scopo di ridurre al minimo i possibili errori di reperimento e classificazione dei dati.

In una lettera ai direttori generali delle tre Aziende sanitarie locali, il presidente Rossi ha chiesto di individuare, per ciascuna Asl, un unico referente per l'attività di ricognizione e monitoraggio della varia casistica legata all’emergenza sanitaria in corso.

Complessivamente sono 231 i casi positivi rilevati oggi in Toscana, un dato che porta il numero dall’inizio dell’epidemia a 6.958.