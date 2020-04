17.04.2020 h 17:44 commenti

Covid-19, torna a calare il numero dei nuovi casi a Prato che oggi non piange nessuna vittima

Buone notizie dal bollettino diramato dalla Regione che segnala 9 tamponi positivi in più tra città e provincia. In Toscana sempre meno persone ricoverate: rispetto a ieri sono 48 in meno

Dopo l'impennata di ieri con 29 positivi, tornano a scendere i contagi da coronavirus nella provincia di Prato: 9, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi. E' il dato che la Regione ha rilasciato oggi, venerdì 17 aprile, nel consueto bollettino di giornata. Non si sono, invece, registrati decessi. Il bilancio dei positivi sale dunque a 449 mentre quello delle vittime resta fermo a 33. Questo il quadro, in attesa di leggere i dati della Asl Toscana centro che, dall'inizio dell'epidemia, non sono stati mai in linea con quelli della Regione.

Il calo dei pazienti affetti dal virus a Prato va di pari passo con quello toscano dove i nuovi contagi sono 167, 110 in meno della crescita di ieri. I casi di positività in Toscana salgono a 8.110. Le buone notizie riguardano anche i ricoveri: 1.105, 48 in meno nelle ultime 24 ore, con una piccola riduzione nelle terapie intensive dove attualmente i pazienti sono 207 contro i 213 di ieri. I ricoverati sono il 17,4 per cento dei casi, contro una media nazionale del 28 per cento.

In calo anche i decessi: 17 oggi, 12 meno di ieri: le vittime sono 8 uomini e 9 donne, età media 80 anni e tutti con patologie pregresse. In termini di letalità, la Toscana con oggi arriva al 7,4 per cento contro una media nazionale sopra il 13.

Altro dato confortante è quello delle guarigioni: sono 180 più di ieri – 925 – i pazienti che si sono ristabiliti: 471 quelli che hanno superato la fase acuta ma ancora positivi, 454 quelli invece risultati negativi al tampone di controllo.

Quanto ai tamponi, sono 4.091 quelli effettuati da ieri: il totale ha superato quota 96mila.



