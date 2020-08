10.08.2020 h 09:33 commenti

Covid 19: sono pratesi sei dei 61 nuovi casi registrati in Toscana. Sono tutti a casa in isolamento ma senza sintomi

I contagi in regione tornano ai livelli di inizio maggio ma la notizia positiva è che nessuno di loro ha avuto bisogno di ospedalizzazione. In gran parte trovati in seguito ai tracciamenti dei focolai già segnalati

Sono pratesi (per la precisione cinque di Prato e uno di Carmignano) sei dei 61 nuovi casi di contagio da coronavirus registrati ieri, domenica 9 agosto, in Toscana. Un numero record che non si registrava da inizio maggio, dovuto in gran parte ad una serie di focolai, già emersi nei giorni scorsi e ora, con il tracciamento dei contatti, cresciuti in dimensione.

Nella brutta notizia, però, ci sta anche la buona: nessuno dei 61 nuovi contagiati ha avuto bisogno di ricovero in ospedale e sono tutti a casa in quarantena. Anzi, secondo quanto riferito dalla Regione, solo uno presenta sintomi lievi, mentre gli altri 60 sono del tutto asintomatici o con sintomi leggerissimi. Così non cambia il numero di persone ospedalizzate in Toscana per il Covid 19, che restano 15, una sola delle quali in Terapia Intensiva.

Dei casi pratesi, due sono di un focolaio familiare (genitore e bambino di 10 anni). L'età, a parte il piccolo, va dai 47 ai 67 anni e sono stati scoperti tutti tramite l'attività di tracciamento.

Nel resto della regione, invece, 17 delle nuove positività sono da ricondurre ad un cluster nella provincia di Massa - Carrara rilevato in in un centro di accoglienza, 8 della provincia di Arezzo fanno parte del gruppo di giovani italiani rientrati da un periodo trascorso all'estero al termine dell'anno scolastico (più 2 contatti), così come due casi rilevati rispettivamente nella provincia di Siena e di Grosseto anch’essi rientrati da un periodo di vacanza all’estero. Infine i casi rilevati nella provincia di Lucca, Pisa e Livorno sono riconducibili a casi rilevati nella zona della Valle del Serchio nei giorni precedenti.