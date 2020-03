20.03.2020 h 15:02 commenti

Covid 19, slittamento dei pagamenti dei tributi comunali per dare respiro a famiglie e imprese

Le proroghe passeranno dal voto del Consiglio comunale, che si svolgerà in teleconferenza. Martedì alle 11 si terrà il tavolo con il mondo del lavoro

Slittamento di tutti i pagamenti, dalla Tari alla Cosap, per dare un po' di respiro a famiglie e imprese in questo momento di emergenza sanitaria ma non solo. E' quanto deciso dall'amministrazione comunale di Prato. La delibera sarà adottata con il voto del prossimo consiglio comunale. Un consiglio che si terrà in teleconferenza, con un sistema che garantirà la validità di una seduta pubblica e durante il quale verrà portato al voto anche il bilancio preventivo del Comune, alle cui delibere stanno lavorando tutti gli uffici in telelavoro. La delibera garantirà ai contribuenti pratesi una dilazione delle scadenze dei prossimi mesi.

In particolare il provvedimento allo studio prevede il differimento al 30 giugno dei termini relativi ai versamenti previsti tra il 31 marzo ed il 30 aprile ed in particolare del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e della Tari, nonché quelli per il riversamento e la dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

"Sappiamo bene che non saranno certo le dilazioni temporali a risolvere i problemi economici dei lavoratori, delle imprese del manifatturiero e dei servizi della nostra città, ma è il primo atto di un lavoro che ci dovrà vedere tutti impegnati a trovare soluzioni comuni, consapevoli delle difficoltà anche economiche che le famiglie e le imprese stanno affrontando - sottolinea l'assessore al Bilancio Benedetta Squittieri -. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con le categorie economiche perché dobbiamo essere pronti ad affrontare le conseguenze economiche oltre che sanitarie di questa emergenza, conseguenze che si vedranno sul medio e lungo periodo. E' fondamentale che intervenga l'Unione europea, oltre che il Governo, a supporto di tutto il sistema economico e produttivo. Per quanto possibile noi ci siamo, da subito, e lavoriamo su tutti i fronti per supportare il sistema economico del nostro territorio".

Saranno sospesi anche i pagamenti delle rate scadenti tra il 31 marzo ed il 31 maggio relativi a piani di rateizzazione già concessi relativi a debiti nei confronti del Comune di Prato.

Ecco i dettagli.

Tari. Slittamento dal 30 aprile al 30 giugno per il domestico; per il non domestico si passa da una rata con scadenza il 30 aprile a tre rate scadenti il 30 giugno, 31 luglio e 30 settembre.

Cosap: slittamento dal 30 aprile al 30 giugno.

Cimp (imposta pubblicità): slittamento dal 31 marzo al 30 giugno.

Imposta di soggiorno già riscossa: versamento e dichiarazione slittano dal 15 aprile al 30 giugno.

Per chi ha già rateizzato i pagamenti sarà prevista la sospensione dei pagamenti delle rate scadenti tra fine marzo e fine maggio e slitteranno fino al 30 giugno con conseguente allungamento della durata del piano. Dovranno essere verificate le date di scadenza delle rate per definire meglio il periodo.

Inoltre in ottemperanza al decreto legge n. 18/2020, “Cura Italia”, sono sospesi i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione). Si informa inoltre della sospensione dal 09/03/20 al 15/04/20 di tutti i termini (compreso quello di impugnazione e le udienze) relativi al contenzioso civile e tributario. Si evidenzia la nuova modalità di notifica delle raccomandate, degli atti giudiziari e dei verbali CdS, senza consegna diretta, per il periodo compreso dal 17/03/20 al 30/06/20, tramite immissione in cassetta della corrispondenza, senza raccogliere la firma del consegnatario, previo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro.

Continuo è inoltre il confronto tra l'amministrazione e il sistema economico cittadino, per valutare quali siano gli interventi più incisivi da sollecitare al Governo alla luce dei decreti già emessi. Martedì alle 11 si terrà in videoconferenza il tavolo con i rappresentanti delle categorie economiche, degli ordini professionali e dei sindacati a cui parteciperà la regione con l'assessore Stefano Ciuoffo.