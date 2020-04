03.04.2020 h 17:05 commenti

Covid-19, Prato piange altre tre vittime: morte due donne di 87 anni e una di 78

Impennata nel numero dei contagiati dopo i tamponi nella Rsa di Comeana, dove sono risultati 28 positivi tra ospiti e operatori sanitari

Una donna di 78 anni e due di 87 sono le ultime tre vittime del coronavirus nella provincia di Prato. Il numero delle morti, dall'inizio dell'epidemia, sale a 20. E sale anche quello dei contagi: i 291 di ieri sono diventati oggi 323 ma in questo numero rientrano anche i 28 casi della rsa di Comeana annunciati ieri sera dai sindaci di Carmignano e di Poggio a Caiano ( LEGGI ). Togliendo dunque i positivi della casa per anziani, si sono registrati 4 nuovi casi. Fin qui il bollettino di oggi della Regione che non combacia – non è una novità – con quello della Asl Toscana Centro che segnala gli stessi comunicati ieri e che comprendevano anche anziani e operatori sanitari della casa di Comeana. Resta un mistero il sistema di calcolo dei nuovi contagi e, anzi, il mistero si infittisce ancora di più oggi che la Regione segnala 226 positivi in più in tutta la Toscana, mentre la Asl Toscana Centro ne segnala addirittura 250 ma solo nelle provincie di Prato, Firenze e Pistoia.Tenendo per buono il dato regionale, lo stesso trasmesso al ministero, il totale dei pazienti affetti da coronavirus sale a 5.499. In aumento i decessi: 22 oggi, 7 più di ieri, con il bilancio che ne segna 290.La buona notizia arriva dagli ospedali che contano oggi 7 ricoveri più di ieri: un numero decisamente esiguo rispetto ad appena pochi giorni fa. E, notizia ancora migliore, diminuiscono i pazienti nelle terapie intensive: 288 oggi, 295 ieri.Uno sguardo alle guarigioni: 300, un'ottantina in più nelle ultime 24 ore.In isolamento domiciliare ci sono attualmente 14.785 persone e 7mila di queste sono nel territorio della Asl Toscana centro.