Covid-19, operativi da oggi a Prato e in provincia sei team Usca: ecco come funzionano e cosa fanno

Ogni squadra è formata da un medico e un infermiere, dotati della strumentazione necessaria per inquadrare lo stato clinico del paziente ed abilitati ad effettuare il tampone naso faringeo

Sono operative da oggi tre Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale (Usca) nella zona distretto dell’area pratese: una con sede a Prato che sarà riferimento anche per il comune di Montemurlo, una a Carmignano per i Comuni Medicei e l’altra nel comune di Vaiano per la Val Bisenzio.

"Le Usca - spiegano dall'Asl - rafforzano la continuità assistenziale sul territorio per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non hanno necessità di ricovero in ospedale o risultano sospetti di aver contratto questa infezione. Attraverso questo strumento organizzativo l’assistenza territoriale si rafforza per quei pazienti che possono essere seguiti nelle proprie abitazioni e necessitano di essere monitorati da personale specializzato in modo continuativo".



Sono sei i team impegnati nelle Usca: quattro su Prato, uno su Carmignano ed uno su Vaiano. Fanno parte del team un medico ed un infermiere che lavorano dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7 per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Per le visite domiciliari le Usca sono attivate dai medici di medicina generale o pediatri di famiglia per i propri pazienti.

Il team è dotato della strumentazione necessaria per inquadrare lo stato clinico del paziente e fornito dei necessari dispositivi di protezione individuale. Al domicilio dei pazienti sono effettuate le necessarie valutazioni cliniche, la rilevazione dei parametri e può essere richiesta la consulenza telefonica cardiologica, infettivologica e pneumologica. I dati rilevati sono trasmessi al medico di famiglia o pediatra. Il team è abilitato ad effettuare il tampone naso faringeo per la rilevazione di eventuale positività a Covid-19 in tutta sicurezza.

Nella Zona distretto dell’area pratese hanno accettato l’incarico per le Usca 32 medici già esperti ma anche medici neolaureati che sono coordinati da un referente.