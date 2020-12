08.12.2020 h 15:07 commenti

Covid 19, oltre cinquanta nuovi casi e cinque decessi in più nelle ultime 24 ore

Con i dati di oggi da inizio pandemia la provincia pratese conta 9.654 casi e 209 morti. Rispetto a ieri i nuovi contagiati aumentano mentre in tutta la Toscana diminuiscono

Cinquantaquattro nuovi casi e 5 decessi per Covid-19. E' la situazione registrata nella provincia pratese nelle ultime 24 ore secondo il bollettino regionale con dati accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale. Dall'inizio della pandemia a oggi a Prato si sono registrati 9.654 contagiati. Questa la distribuzione sul territorio dei 54 nuovi casi: Cantagallo 1, Montemurlo 8, Poggio a Caiano 2, Prato 41, Vaiano 2. Rispetto alla Regione all'Asl Toscana Centro risulta un morto in meno, probabilmente il volontario della Croce d'oro di 44 anni.

Vediamo dunque chi sono i quattro morti di oggi: una donna di Carmignano di 73 anni e una di 97 di Prato, morte entrambe al Santo Stefano, una donna di 86 anni e un uomo di 87, entrambi di Prato, morti nella propria abitazione.

Rispetto a ieri, quando i nuovi casi sono stati 24, il bilancio peggiora sicuramente, ma resta in un ordine di grandezza non preoccupante anche perchè la curva generale tendenzialmente continua a scendere. In tutta la Toscana infatti i nuovi casi sono 428 in più contro i 593 di ieri.

I decessi invece sono leggermente di più e precisamente 35: 17 uomini e 18 donne con un'età media di 82,7 anni. Salgono così a 2.933 i morti dall'inizio dell'epidemia.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.661.394, 8.110 in più rispetto a ieri, di cui il 5,3% positivo. Sono invece 2.730 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.001 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 26.024, -7,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.588 (-30), di cui 253 in terapia intensiva (stabili).

L'età media dei 428 casi odierni è di 48 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 28% tra 40 e 59 anni, il 24% tra 60 e 79 anni, l'11% ha 80 anni o più). Complessivamente, 24.436 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne risultano prive (-2.030). Sono 31.325 (-291) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Le persone complessivamente guarite sono 80.461 (+2.453).

Posti letto nelle strutture pratesi. Sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri. Al Santo Stefano l'area Covid ordinaria vede occupati 97 posti su 106 mentre la terapia intensiva 17 su 32. Al centro Melagrana sono occupati 40 posti su 42 e alla palazzina Ovest del vecchio ospedale 34 su 36.