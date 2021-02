01.02.2021 h 13:58 commenti

Covid-19, oggi a Prato 37 nuovi casi e nessun decesso

I dati sui contagi di oggi sono in linea con quelli di ieri. Sul fronte vaccinazioni oltre 1.800 persone hanno ricevuto la seconda dose di cui 340 ospiti delle rsa

Sono 37 i nuovi contagi Covid segnalati a Prato e provincia registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino della Regione che anche oggi indica nessun decesso pratese, mentre quelli in tutta la Toscana sono quindici (7 uomini e 8 donne) con un'età media di 85,1 anni. Con i 37 casi di oggi, in linea con i dati di ieri, Prato conta 11.420 contagiati da inizio epidemia. Tra i nuovi casi, tre sono riconducibili a cittadini di oigine cinese. Torna nella normalità, quindi, anche questo dato dopo il boom di contagi nella comunità della scorsa settimana. Spostandoci a tutta la Toscana i nuovi casi sono 373 con un'età media di 46 anni e che portano il totale complessivo a 134.829 unità. Gli attualmente positivi sono 9.287. Escludendo i tamponi di controllo, sono 3.854 le persone testate, di cui il 9,7 per cento è risultato positivo. Sono stati eseguiti in totale 5.606 tamponi molecolari e 1.801 tamponi antigenici rapidi. I ricoverati sono 757 (13 in più rispetto a ieri), di cui 101 in terapia intensiva (5 in più). Nello specifico, a Prato ci sono 34 pazienti Covid nell'apposita area del Santo Stefano, 6 in terapia intensiva, 17 all'ex Creaf e 42 alle cure intermedie del centro La Melagrana di Narnali.

Vaccinazioni. A mezzogiorno di oggi erano 121.328 le dosi finora somministrate, 3.077 in più rispetto a ieri (+2,6%). Le somministrazioni proseguiranno per l’intera giornata. Già con i dati comunque di mezzogiorno la Toscana è quinta in Italia quanto ad utilizzo dei vaccini consegnati: sono state infatti somministrate il 90,7 per cento delle 133.840 dosi consegnante, per un tasso di vaccinazioni effettuate di 3.259 per 100mila abitanti (la media italiana è 3.258).

A Prato sono state somministrate 3.498 prime dosi e 1.801 richiami. Tra gli ospiti delle rsa hanno ricevuto la prima dose in 788 e il richiamo in 340.