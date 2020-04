02.04.2020 h 11:24 commenti

Covid-19, ma quanti sono i contagiati a Prato? La Regione dice 290, a sindaci e Asl ne risultano 208

Cresce la discrepanza tra i dati comunicati. Matteo Biffoni: "Troppa incertezza. Vorrei sapere se ci sono o no sul mio territorio decine di casi fantasma". Il consigliere regionale Nicola Ciiolini: "Necessario fare chiarezza" e oggi porta il caso in Consiglio regionale

Ma quanti sono i contagiati da Covid-19 a Prato e provincia? La domanda, legittima nel momento in cui stiamo affrontando l'emergenza, se la stanno ponendo in molti, dopo il balletto di cifre che in questi giorni sta caratterizzando la comunicazione di Regione e Asl, i due enti che giornalmente emettono il bollettino dei casi. La discordanza delle cifre (solo ieri ben 20 casi di differenza) risalta agli occhi ma comincia a preoccupare anche gli stessi sindaci del territorio, che rischiano di avere un quadro della situazione confuso e poco chiaro. "E' un problema - ammette il sindaco di Prato Matteo Biffoni -. Non si parla di pochi casi, ma di decine ed è facile capire che anche a livello di strategie e di approccio al problema questo fa la differenza". Il consigliere regionale Nicola Ciolini, invece, ha annunciato che porterà il problema nel corso della riunione di oggi, in videoconferenza, del Consiglio regionale.

Ma andiamo con ordine: a ieri sera, 1 aprile, la Regione Toscana indicava in 290 i casi di contagio per Prato e provincia. Questo è il dato che viene trasmesso anche all'Istituto superiore di sanità e alla protezione civile. E', in pratica, quello che ogni giorno alle 18 Angelo Borrelli legge nella consueta conferenza stampa che dà il punto della situazione in Italia. Ed è anche il dato riportato nelle casistiche ufficiali.

Notizie di Prato ha poi riconteggiato tutti i casi segnalati nei bollettini giornalieri dell'Asl Toscana Centro e ha confrontato il risultato con quanto risulta ufficialmente ai sindaci, sulla base di analoghe comunicazioni che ricevono ogni giorno. I due dati coincidono e indicano in 208 i casi di contagio a Prato e Provincia. Scendendo nel dettaglio si tratta di 120 persone che sono state portate al Santo Stefano, 78 messe in isolamento domiciliare, 10 ricoverati in ospedali fuori provincia. Ci sono poi 17 persone che sono state ricoverate al Santo Stefano pur essendo residenti fuori provincia. Se andiamo a vedere il dettaglio comune per comune, abbiamo 138 casi a Prato, 28 a Montemurlo, 24 a Carmignano, 6 a Vaiano, 5 a Poggio a Caiano e 3 a Cantagallo. Di quest, 15 sono deceduti (più due ospiti della Rsa di Comeana che avevano residenza a Campi Bisenzio e Signa) mentre 9 risultano guariti.

I calcoli sono presto fatti: 290-208 fa 82 casi. "Noi - prosegue Biffoni - sappiamo tutti dei 208 casi segnalati dall'Asl: chi sono, come stanno, dove si trovano etc etc. possiamo dunque tenerli sotto controllo e seguire l'evolversi della situazione. Gli altri, invece, se esistono, sono dei fantasmi, che non possiamo assolutamente tenere sotto controllo. Bisogna, quindi, che venga fatta chiarezza. Così si manda segnali di incertezza ai cittadini e si complica la vita ai sindaci e alle autorità sanitarie locali. Ho già fatto presente la cosa alla Regione: si rischia di rovinare l'otttimo lavoro fin qui fatto per un problema di comunicazione".

Come detto, il tema sarà affrontato oggi in Consiglio regionale: "E' necessario fare chiarezza - spiega Nicola Ciolini -. Non è possibile che ballino decine di casi. O c'è un errore nel calcolo, e allora deve essere risolto, o bisogna capire dove sono finiti questi casi fantasma".

c.van.