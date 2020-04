13.04.2020 h 18:28 commenti

Covid-19, la Regione segnala una frenata nei contagi a Prato: appena un nuovo caso. C'è però ancora una vittima

Il bollettino trasmesso alla protezione civile con la situazione fotografata alle 12 di oggi. L'Asl conteggia invece tre casi, ma sempre in netto calo rispetto a ieri

Ancora un decesso per Covid-19 a Prato ma un solo caso di positività in più rispetto a ieri, con il totale che sale a 394 nel conteggio che la Regione invia alla protezione civile, facendo il punto alle 12 di ogni giorno. Dati che inducono a un cauto ottimismo,confermato anche dal bollettino dell'Asl che viene emanato in serata con modalità e tempistiche di conteggio diverse. Ebbene, l'Asl fa salire a tre i nuovi contagiati (due a Prato e uno a Montemurlo), sempre in deciso calo rispetto a ieri.

I dati della Regione sono quelli rilevati entro le ore 12 di oggi, giorno di Pasquetta e parlano complessivamente di 155 nuovi casi di Covid-19 in Toscana, decisamente meno dei 277 di ieri e che portano il numero dei positivi dall’inizio dell’emergenza a quota 7.390. In tutta la regione sono stati 23 i nuovi decessi (di meno anche questi rispetto alle precedenti ventiquattro ore). Riguardo i tamponi, sono 2.352 quelli analizzati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana.

Incoraggiante è anche il calo dei ricoveri. Si riducono, infatti, le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 1.217, 4 in meno a ieri, di cui 225 in terapia intensiva (- 13 rispetto a Pasqua). Il dato è particolarmente importante perché l’aumento dei posti liberi accresce la capacità del sistema di dare assistenza a chi ne avesse bisogno.

Salgono ancora le guarigioni, che raggiungono quota 615 (37 più di ieri). Le persone positive ma con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o che risultano prive di sintomi in isolamento a casa o negli alberghi sanitari sono saliti oggi a 5.040, più 99 rispetto a ieri. Ben 16.903 sono le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.