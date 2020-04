02.04.2020 h 17:45 commenti

Covid-19, la Regione segnala un solo nuovo caso a Prato e nessun decesso

Dopo il bollettino di ieri con il record di positività (32, ma per l'Asl erano solo 12) arriva una buona notizia per la provincia pratese. In Toscana invece boom di positività dopo l'inizio dei tamponi a tappeto nelle Rsa

Nelle ultime 24 ore solo un nuovo caso di coronavirus nella provincia di Prato. Una buona notizia dopo che appena ieri è stato stabilito il record di positivi in un giorno: 32. Altro che alti e bassi, altro che altalena: il bollettino che ogni giorno arriva dalla Regione è una vera e propria montagna russa. Quello di oggi, giovedì 2 aprile, riporta un solo nuovo positivo: il totale ora è 291. Un quadro che si discosta tantissimo da quello della Asl Toscana centro secondo cui i pazienti affetti da coronavirus nell'area pratese sono qualche decina in meno ( LEGGI ).Per quanto 'schizofrenico' appaia il sistema del conteggio, e in attesa del bollettino dell'Asl che arriva in serata, ecco il dato regionale: del resto, lo ricordiamo, è lo stesso che viene trasmesso tutti i giorni alla Protezione civile che numera contagi, guariti e decessi in tutta Italia. Per Prato c'è un'altra notizia buona: nessuna altra vittima. Dopo i decessi che si sono susseguiti negli ultimi giorni, il bilancio resta fermo a 17.Uno sguardo al panorama toscano: 406 nuovi casi, 147 più di ieri, con il totale che sale a 4.867, a un passo dalla soglia psicologica dei 5mila contagi. Un incremento notevole dovuto all'aumento dei tamponi – più di 3.400 nelle ultime 24 ore – e con l'inizio dei test nelle rsa: nella sola Toscana centro, tra il 29 marzo e ieri, sono stati effettuati 1.065 esami che hanno accertato 255 nuovi positivi, precisamente 203 anziani e 52 operatori. In termini percentuali, l'incidenza di infetti nelle rsa di tutta la regione è del 13 per cento.Da ieri in tutta la Toscana sono morte altre 15 persone e il totale sale a 268.Per quanto riguarda le guarigioni, tra virali e cliniche, il bilancio supera quota 200. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri: 13 i pazienti in più negli ospedali toscani, 2 in meno nei reparti di terapia intensiva.